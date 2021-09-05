隔「靴」搔癢　辣妹晒美腿

邊個話隔靴搔癢會令人產生到喉唔到肺嘅感覺？只要係一名擁有長腿、着住長Boot嘅索女為你搔癢，相信冇乜邊位男士頂得住誘惑。

Boot Sex 戀物性癖好

性癖好千奇百怪，「Boot Sex」係其中一種，意思顯而易見，就係戀靴癖！據美國性學家解釋，部分男人一見到長靴，即使冇女性在場，慾望都會被撻着，已經符合戀靴癖嘅定義，仲有部分男人會要求女伴喺曳曳時着住對靴，先可以獲得最佳性愛體驗。至於有呢種癖好嘅男人最鍾意邊種質地嘅靴？有調查發現係一種由乙烯基（Vinyl）製造嘅膠靴，而唔係皮靴，原因係呢種靴冇咁容易整污糟。

The Thigh High 長靴迷體位

對迷戀長靴嘅男士嚟講，邊種體位最好玩？有性學家就提出一招叫「The Thigh High」，玩法係男士坐喺床上，雙腿微微張開，女方則面對面坐喺男方嘅大腿之間，對腳放喺佢胸口，同時進行活塞運動。專家話，呢招可以令男士一邊享受活塞運動嘅快感，一邊用手把玩對方嘅美腿及長靴，體驗雙重樂趣。

《Pussin' Boots》 熟女玩挑逗

美腿加長靴固然吸睛，加埋由風情萬種嘅熟女嚟演繹，畫面更正！好似呢套由Jizz Center喺2017年推出嘅《Pussin' Boots》，被好多美國四仔迷奉為經典，事關片中搵嚟Tiffany Taylor、Alicia Alighatti、Vanessa Figueroa同Lexi Love演出，呢4位人氣熟女都係床技出色嘅脫星，佢哋會先以長靴挑逗對手，再毫無保留地發動攻勢，過程一氣呵成，夠晒精彩！特別要留意成人模特兒出身嘅Tiffany Taylor，身形勁正，仲係吹奏能手添！

同場加映：《LOVE BOOTS DELICIOUS BEST #3》美腿雲集

長靴配長腿係最誘人嘅組合，難怪呢套由Rouge喺2011年推出嘅AV作品《LOVE BOOTS DELICIOUS BEST #3》，就特登搵嚟一班擁有修長美腿嘅女優孭飛，當中包括擁有35F巨乳嘅熟女廣瀨奈奈美、澀谷味女郎安西瑠菜、35G巨乳癡女稻森志保等等，佢哋除咗會以美腿加長靴嘅造型出場，仲會施展各種腿技，引領男優闖入一個又一個極樂嘅高峰，加埋片長達240分鐘，真係令人大飽眼福！