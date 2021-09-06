【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月三十丁巳土收日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：出行、理髮、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

做精明消費者，勿為滿足物質欲望而亂花錢。

金牛座

不應把對方的說話無限上綱，以免自尋煩惱。

雙子座

主動找方法解決眼前的煩惱，就可重拾快樂。

巨蟹座

有需要出席社交場合，要留意待人接物態度。

獅子座

盡力展示個人競爭力，可抓住事業發展機遇。

處女座

工作負擔過於沉重，發牢騷只會令事情更糟。

天秤座

被瑣事纏身，宜第一時間處理，勿拖泥帶水。

天蠍座

心情差，笑容欠奉，只因太在意別人的看法。

人馬座

若遇到感情問題，先要冷靜，再想方法解決。

山羊座

火氣大，怨氣重，易因言語誤會而大吵大鬧。

水瓶座

努力提升個人魅力，可在社交圈獲得高人氣。

雙魚座

處事欠周全，若高估自己能力，將累壞身體。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）狗 人緣佳

（跌）雞 易犯錯

鼠

心不在焉，容易犯錯，事業發展受拖累。

牛

太多事要處理，手忙腳亂易令記性變差。

虎

事業運上升，可憑個人努力獲公司賞識。

兔

好事多磨，要做好迎難而上的心理準備。

龍

抽空到郊外遊玩，可帶來好心情好運氣。

蛇

正財運特別旺，有力於工作上獲得厚利。

馬

容易開口夾着脷，宜謹言，避免得罪人。

羊

人氣強，得到貴人出手指點，獲益良多。

猴

大方有禮易贏得好人緣，有利事業發展。

雞

意志力欠佳，工作表現平平，不堪一擊。

狗

人緣運強，工作稱心如意，得財不費力。

豬

是日沖煞，宜保持低調，少說話多做事。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

天降大弊 必有大利

天降大弊，必有大利；智者得利，不智見弊。

上期跟大家講到風水其中一個技法，因此一間風水好的房子，最重要是兼看同宅內居住者的八字是否配合，以達到「宅命相配」的效應。書中是知識，實戰是常識，因此積累經驗來應用很重要。

因居所對健康也有很大影響，居所的環境，實際上就是風水，過去認為這個是迷信，是錯誤，有沒有風水？肯定有，澳洲的大學也有風水課程。

只要有中醫就有風水，風水跟中醫是一個道理，它們都講五行。

怎樣進氣？門窗走向？納甚麼氣？就是陰陽，就是五行，沒有絲毫迷信，人身是一個小天地，人身就是五行，每個人的五行承受是不同的，所以居住環境的陰陽協不協調，五行相不相配合，它會影響這個環境裏面居住的人，包括他的心和他的身。

很多人辛辛苦苦賺錢，都是為了一層樓；無論是買或租樓，想住得舒適平安，一些進宅的習俗和禁忌，也是要注意的，雖然這些習俗帶點迷信色彩，但也有點科學根據，如果能做得到，不妨照辦。

1.大門對房門相沖。

2.大門不宜對樓梯。

3.睡房忌橫樑壓頂。

4.防睡床對洗手間。

5.爐灶不宜對水喉。