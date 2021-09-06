王一博自爆愛姐姐　疑暗撻趙麗穎 「露骨」洩蜜

內地藝人趙麗穎與王一博的粉絲早前爆罵戰，導致國家廣播電視總局介入，男方被飛出央視節目及內地劇的男一位置。而是次罵戰亦間接令2人的親密關係曝光，有網民列出4大證據去推測2人正暗中交往。

最近內地藝人接連爆出多單醜聞，以致國家廣播電視總局（廣電總局）出手整頓娛樂圈及粉絲圈不良風氣，先後頒下10條規例及8大新規，其中一項針對造星炒星、泛娛樂化、「流量至上」等堅決說「不」，當中身為流量小生的王一博可謂首當其衝。

早前王一博與內地一線女星趙麗穎因兩次合作拍劇而引發雙方粉絲罵戰，事件惹來廣電總局關注，2人的工作室被約談，「實力派」的趙麗穎其工作室被罰在社交平台禁言15天，「流量派」的王一博面臨的懲罰就更嚴重，已落實的工作被取消，他原有份在央視節目「第六屆全國少數民族文藝匯演」表演朗誦，之前還被曝光過綵排花絮，但正式錄影時已不見其蹤影。而定於9月15 日開機、由他與趙麗穎主演的新劇《野蠻生長》，傳他已被飛離男一位置，由歐豪頂上。

被問是否有私情

王一博與趙麗穎的粉絲罵戰正由於《野》劇而觸發，因2人之前合作的劇集《有翡》口碑差強人意，女方粉絲認為偶像因王一博「戲屎」而受拖累，今次再在《野》劇中拍檔，即時引來女方粉絲堅決反對，有粉絲更反問趙麗穎是否跟男方有私情，故此不顧前途也要跟他合作，若是的話就可以理解。

其後有網友找出2人暗交的蛛絲馬迹，第一，他們戴過同款的小骨頭頸鏈，趙麗穎的代表作《花千骨》的角色名叫「花千骨」，至今也有粉絲暱稱她為「小骨」，近年王一博不時佩戴小骨頭頸鏈，出鏡率非常高，拍攝綜藝節目《這就是街舞》時他為免頸鏈受損，便纏在手腕上，從中看出該頸鏈對他甚有意義，巧合地女方也戴過該頸鏈。第二，他倆參加綜藝節目時表現親密， 雖然現場準備了多個碗，但2人仍用同一個碗吃東西，加上趙麗穎本身有點潔癖，反映其關係非比尋常。第三，有網友收集了2人近半年的行程，發現他們的行程在日期及地點上有不少重疊。第四，王一博曾公開表示喜歡年紀大的女生，故此就算趙麗穎比他年長10歲，但年齡差距對男方來說並不是問題。