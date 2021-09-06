章子怡插人戲屎成癮　點解有人NG十八次就變溫柔？

有「國際章」之稱嘅影后章子怡曾經喺佢做導師嘅內地綜藝節目《我就是演員》第3季中，經常用詞極Mean，狂鬧演技差嘅參賽者，其中網友最深刻係，佢鬧爆做歌手嘅金莎同人氣偶像金子涵戲屎，仲問佢哋：「演員這個職業是最低級的職業嗎？所有人都有來分一杯羹？」搞到兩位後輩尷尬要當場搵窿捐。

有網民就批評佢恰後輩，但其實佢啲「河東獅吼」又唔係慣性發作嘅，好似佢喺內地新片《我和我的父輩》其中一個單元《詩》度，就突然變咗另一個人咁。最近網上流出嘅《我》花絮短片中，冇化妝兼剪短髮嘅子怡，飾演阿媽角色，面對扮佢個女，只得5歲大嘅小演員任思諾，竟然加1,000噸溫柔咁教人做戲。

任思諾年紀咁細，講唔到對白都好正常，不過妹妹一句：「媽媽這肉是哪裏來的？」，就足足NG十八次，唔係講到斷斷續續，就係個表情唔夠交戲，不過任思諾嘅表現，不但冇令佢扯火，兼且好似飲咗一桶雞骨草咁零肝火，好脾氣到又呵又氹，一次又一次咁耐心示範畀「囡囡」睇，結果經過佢18次鼓勵後，任思諾終於講到完整一句嘅對白，全劇組要感謝神外，表現得最開心嗰個一定係「國際章」，佢立即豎起手指讚佢叻。

啲網民就話對住同樣演技麻麻嘅演員，但佢嘅可以有大反差，唔知係咪因為現實生活中，佢對仔女都係得幾歲，所以面對年紀差唔多嘅小演員，特別激起佢母愛，定係同呢部電影係佢首部自導自演嘅作品，既然係處女作，梗係要畀啲心機同埋更多耐性去拍好佢有關呢？