好友紛紛割席︱最憎趙薇之首一定係李亭頤

內地女星趙薇自從傳被官方列為「劣迹藝人」後，所有作品被下架、社交網要禁聲，連佢自己都下落不明，難怪佢啲圈中好友，包括曾自爆暗戀佢嘅黃曉明，仲有李冰冰、楊紫、楊冪等都疑同佢「割席」，不過同佢最早唔Friend嘅，應該係淡出娛圈嘅台灣女星李亭頤（前名李婷宜）。

曾經同張衞健、林青霞、杜德偉合拍嘅電視劇嘅李亭頤，喺社交網做直播時喊到爆咗，怨自己太單純、太傻、太信任人。啲網民就估佢應該仲係呻緊23年前，被趙薇「搶」咗佢喺《還珠格格》嘅「小燕子」角色嘅事。佢曾經喺台灣綜藝節目度爆大鑊，話當年同趙薇都係眼大大，所以就被《還》編劇瓊瑤欽點做女一「小燕子」，而當時讀緊書，仲同「富二代」葉茂青拍拖嘅趙薇，就做女二演「紫薇」一角；林心如就做較少戲份嘅「賽婭公主」。

點知齣劇開拍前，啲角色全部大洗牌，趙薇突然擔正女一做「小燕子」、林心如就升呢做女二做「紫薇」，冇份拍呢部明知會爆嘅劇，李亭頤先知自己中伏，原來佢嗰位代理經理人，亦即係林心如經理人，就用佢要拍電影，撞咗檔期為理由幫佢推咗，嗰時佢梗係嬲到癲啦，想搵代理經理人算帳時，對方已「離奇失蹤」，完全冇仇報。

不過佢之後就同咗趙薇前男友葉茂青拍拖，嗰時啲人就話佢因為「趙薇搶咗佢角色，佢就搶番趙薇男友」，不過佢死口都唔認做「小三」，就話同葉茂青係名正言順，因為當年葉茂青同趙薇分手後，先同葉茂青拍拖，自己亦唔知葉茂青同趙薇愛戀過。