為母還債幾乎花光身家　金慧秀冇錢買樓被迫租房住

出道35年的韓劇《Signal》女星金慧秀今年雖然已經50歲，但身材依然保養得很好，擁有36E驕人上圍的她經常成為頒獎禮的焦點，而曾拍《泰沙大豪客》及《盜賊門》等多部賣座韓片的她，雖然吸金力驚人，但原來曾因為要幫母親還債而租住舊樓。

金慧秀於1985年以廣告模特兒出道，翌年獲得導演賞識，參演電影《甘寶》，正式投入影視圈，1987年憑《甘寶》及《思母曲》勇奪新人獎，並於1991年憑劇集《熬過花開》獲得最佳人氣女演員獎，她在90年代拍攝了近30部作品，相當多產，至2006年她在電影《泰沙大豪客》中飾演造型性感的「鄭女士」，電影入場人次達到684萬，而她亦憑該片在《青龍電影頒獎禮》捧走人氣明星獎及最佳女主角獎。

她於2012年參演賣座電影《盜賊門》，為觀眾留下深刻印象，而她於2016年與趙震雄及李帝勳合演tvN劇集《Signal》，當時已經46歲的她完美演繹20歲出頭和40多歲的警察，演技再次獲得肯定，她亦憑此劇在《百想藝術大賞》和《tvN 10 Awards》中勇奪視后。

形象健康的她曾為多個品牌擔任代言人，加上拍電影及劇集的酬勞，財產估計超過1億港元，但原來她幾乎花光全部財產幫母親還債，所以多年來都沒有物業，曾有一段時間只可以租住舊樓，她更曾因為家庭問題而想過退出演藝界。

金母於2019年被爆用女兒的名義借了友人共888萬港元，數年間都沒有歸還，受害人因為多年來未收回款項而感受極大的痛苦，請金母早日還錢，而金慧秀所屬事務所就指金母早於10多年前便開始有金錢問題，金慧秀於2012年因為無法承擔金母終日揮霍財產，二人發生很大的矛盾及不和，金母當時約定以後不會再引起金錢問題，而母女二人已經斷絕來往。