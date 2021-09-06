英國女子組合Girls Aloud成員Sarah Harding離世終年39歲

英國女子組合Girls Aloud成員Sarah Harding，周日（5日）早上因乳癌病逝，終年39歲。Sarah上年公開患癌消息，指癌細胞已擴散。今年她透露醫生告訴她不會見到下一個聖誕。

Girls Aloud於2002年成立，其他成員包括Cheryl Cole、Nadine Coyle、Nicola Roberts與Kimberley Walsh。她們曾憑《The Promise》奪得《英國音樂獎》的「最佳歌曲」，並於2013年解散。

Nicola於社交網站上載與Sarah昔日合照，撰文悼念：「我好難過，接受唔到呢一日嚟到。我個心好痛，全日諗返以前一齊經歷過嘅嘢。尤其係上年佢確診患癌後，呢年本身已經特別難捱，但我哋新嘅回憶仍然喺心中好深刻。好多嘢想講，開頭我覺得擺喺度太私人，然後我記起有好多其他人都悼念緊佢。我或者我哋其中一部份已經唔喺度，係好難想像、痛苦同好殘忍。」另一隊友Nadine上載Sarah大笑的大頭照，撰文悼念：「我真係好難過！！我諗唔到點用文字形容對呢個女仔嘅感覺，同講出佢對我有幾重要！！我知道你哋好多人都會咁覺得。依家我向你哋送上關愛！！！」