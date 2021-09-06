羅敏莊尾場騷繼續「失守」　爆黎瑞恩自薦做金主

歌手羅敏莊（Mimi）一連2場九展騷，昨晚（5日）尾場，獲老公陳國邦、愛女陳禎愛心支持，還有好友陸詩韻、阮兆祥（祥仔）等現身撐場。李志剛、楊詩敏（蝦頭）、黎瑞恩（小恩子）、黃翊、伍仲衡等連續2晚擔任嘉賓，其中Mimi跟小恩子繼頭場合唱《姊妹！Cheers！》爆喊後，尾場亦同樣「失守」。

去到跟伍仲衡的點唱環節，伍仲衡送給Mimi一個膠袋，食字意指樂壇欠她一個「交代」，但Mimi搞笑將膠袋攝落鋼琴譜架下面：「我有強迫症，唔想見到啲唔想見嘅嘢，哈哈！我係用環保袋，膠袋唔環保，大家都唔好用呀！」笑翻全場！繼而當Mimi見到有Fans點唱《一生中最愛》時，臨時拉坐台下的祥仔合唱，不過因為疫情關係，未能「踩場」的祥仔只能企在台邊獻唱，Mimi興奮笑說是「口罩版」，祥仔還Sweet爆將最後一句改唱為「羅敏莊係我哋一生中最愛」，全場拍爛手掌！

騷後Mimi受訪，問到可會想再開Part 2？她笑言不是話事人，要睇公司反應：「好耐冇開過實體騷，其實開到騷，台前幕後有工開就最開心！（下個目標係再大啲場館？）冇乜所謂，有得表演、可以同觀眾互動已經好開心，不過今次都係爭啲，大家戴住口罩睇唔到笑容，成日怕佢哋坐到好悶，希望下次開騷唔使戴口罩。」

講到2場同小恩子合唱都爆喊，Mimi再次大讚好姊妹夠義氣，相識20多年以來都是兩脅插刀、赴湯蹈火：「今次佢係彌補9年前做唔到我個唱嘉賓嘅遺憾，仲要做突咗添！佢借出私家咪、頭飾，就連同佢合唱我着嗰條白色裙都係佢負責。」續謂小恩子曾想過自薦做金主為她舉行演唱會，但被她婉拒：「好多時做騷都未必賺到錢，如果佢錢多就不如畀Cash我，哈哈！（試過咁同佢講？）試過！我生日嗰陣佢話冇時間買禮物，跟手就拎咗本支票簿出嚟問我要幾多，我係冇兌現張票嘅！而今次佢係呢個騷最重要嘅Sponsor。（點報答佢？）我哋唔會特別去多謝對方，一切在心中。」