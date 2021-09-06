分手頂硬上犧牲「色相」　李佳芯做妓女跟佬入房

由視后李佳芯（Ali）孭飛的無綫熱播劇《智能愛人》，進入結局篇，她與陸永的感情亦進入「表白期」，但奈何佳芯身為AI（智能人），又中了毒，更曾發夢將古家滅門，她不想傷害主人，只好離家出走，留下信件不辭而別，古家總動員四出尋「人」。由於佳芯屬樣貌端好的高級別AI，在街頭流浪時，被渣男抽水亦出招將之電暈倒地，所以被通緝時佳芯避到暗巷，遇到被遺棄而淪為AI妓女的同伴，因而遭「雞頭」羅致，身在暗燈粉紅布置的色情架部中，中了毒的佳芯似乎沒有了防範意識，最後竟跟佬入房。

佳芯在《智》劇可謂出盡色相，難為她拍攝時正值分手的低潮期，一樣交足功課，總監製陳翹英大讚佳芯的努力，並將之前陷入低谷的收視挽回佳績，中港兩地對《智》劇評價之高，佳芯努力總沒有白費。

此外，對《智》劇尾段出現的AI男孩「小智」，被觀眾發現與19年ViuTV劇集《理想國-苟延殘喘》中的角色同出一徹，同樣找來小演員徐嘉謙演出，這個「撞人撞橋」的背後黑手，同樣來自陳翹英，他受訪時稱只是向美國著名導演史提芬史匹堡致敬，因為史匹堡的舊戲《A.I.人工智能》是第一代拍AI智能機械人，而《智》劇其他劇情則屬原創。