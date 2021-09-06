A貨唔易做！范冰冰替身激似本尊　楊冪被抄樣KO？

唔少明星拍戲時都會動用替身，雖然唔使出樣，但係有唔少「翻版」都唔輸真身，十足複製人咁！好似內地女星范冰冰咁，佢嘅替身叫王亞楠，跳舞出身，同本尊身高樣貌都非常接近，擁有洋娃娃大眼睛、鵝蛋臉，因為激似范冰冰被發掘成為廣告演員，之後佢喺2012年成為冰冰喺電影《一夜驚喜》中嘅替身，隨後喺冰冰幾部重頭劇中都有王亞楠身影，被稱為范冰冰御用替身！之後佢成功撇甩「范冰冰替身」枷鎖，曾喺電影做女配角，仲喺《武媚娘傳奇》飾演文娘一角！

另一位係楊冪替身卓亨瑜，喺《三生三世十里桃花》穿着白色戲服，仙氣十足，被網友稱為「擁有秒殺楊冪的顏值」，迅速被起底，私下照片被翻出，引起熱論！不過有傳佢曾經整容，指佢為似楊冪不惜花6年時間多次做手術，又不時不經意模仿對方影相，擺出相同甫士！雖然傳聞多多，但佢都懶理，生活美滿，嫁入豪門做少奶奶湊仔，有網民就大讚佢個仔顏值高，為佢打破整容傳聞。

第3位靚到「嘩」一聲嘅就係趙麗穎替身李可，不過趙麗穎唔止一位替身，但講到最似就係佢，連工作人員都難分真假！幾年前，李可成功闖出頭來，做正式演員拍戲劇，仲拍埋電視劇《麻辣變形計》與網劇《半妖傾城》，喺古裝電影《鈴魔傳》中做女一，證明畀大家睇，佢唔係得個樣嘅！

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