拍超英電影冇特別使命感！梁朝偉一句說話令人佩服

影帝梁朝偉近日忙於宣傳Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),日前抽空接受無綫娛樂主播王鎮泉(Jeoffrey)訪問,已有一段時間沒有公開露面的偉仔以西裝褸型仔亮相,一雙招牌電眼仍未跌Watt,再加上心情大靚,談起演戲心得更是滔滔不絕。

而Jeoffrey繼幾年前電影《擺渡人》後再與偉仔碰面,事前特別花時間準備訪問內容:「知道偉仔不嬲都寡言,每次都好盡力回答問題,不過今次佢心情好講好多,我睇戲時覺得佢真係將自己嘅演技同層次帶到漫畫舞台讓全世界看到,同埋全部電影基本都係偉仔由頭帶到尾,好威水。記得我問他會唔會無形中有種使命感,佢話唔會特別有,因為每次角色都係用盡100%去做,今次用十環打架拍攝,好多時靠想像力,好在佢話自己以前睇《如來神掌》長大,又拍過好多武俠片,所以可以應付到。」

難得與偉仔見面,Jeoffrey當然不放過集郵機會,笑指偉仔相當有風度,除了拍照時手放在背後,之後完成訪問也禮貌向他講「唔該晒」,令其開心又難忘。