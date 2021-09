梁朝偉初闖荷里活拍攝的首個華人卡士超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings)上周疫情下上映,打破2007年電影《月光光心慌慌之殺清光》(Halloween)創下的美國勞動節周末票房紀錄,4日累積8,350萬美元(約6億5,130萬港元),不過成績依然不及同時串流上映的漫威另一作品《黑寡婦》(Black Widow)。

至於《尚氣》美國海外票房則累積5,620萬美元(約4億3,836萬港元)。