限量香氣　帶你環遊世界

疫情下，外遊遙遙無期！幸好各大香水品牌都識變通，懂得以不同旅遊勝地為靈感，以不同地區文化及情懷調製出別特色的香氛產品，加上充滿異地風情的包裝設計，讓滯留本地的旅遊狂，可以憑香想像自己身處外地，環遊世界！

5大旅遊勝地香氣

相信女生們對於diptyque的香水或蠟燭都不會陌生，尤其是不定期登場的限量系列，更是不少粉絲的心頭好。今年品牌迎來60周年，特別推出全新的「Le Grand Tour」限量系列。系列的香氣源自品牌靈感來源地－巴黎、威尼斯、米里斯（Milies）、京都和比布魯斯（Byblos）；每一處都是diptyque 3位創辦人Christiane Gautrot、Desmond Knox-Leet以及Yves Coueslant的心愛旅遊勝地。經調香師的精心調製下，每一站各自散發不同的城市「味」力，讓人在使用一刻，猶如置身異地，重拾旅遊情懷。

意大利卡普里島風情

除diptyque外，Dolce & Gabbana Beauty近日亦以「他」和「她」的愛情故事作為主題，推出兩款全新限量版香水。香氣的靈感來自地中海地區的意大利卡普里島。香水瓶設計延續了Light Blue香氛系列的傳統，但香水瓶的顏色就變成地中海旅程中所見的藍色，再結合柑橘香與地中海藍，讓人產生錯覺，以為自己躺在陽光普照的卡普里島上度假！