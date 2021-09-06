犯眾憎傳不和！趙麗穎食回頭草　黃曉明唔敢叫洗碗

內地女星趙麗穎最近以嘉賓身份現身內地綜藝節目《中餐廳》第5季，除令粉絲相當意外，連「店長」黃曉明亦「O晒嘴」，皆因在《中》第5季時，她在節目中被打造成不用公筷、食飯時又「飛象過河」，且兼「好食懶做」的「公主角色」，之後更因節目用了張「黑化」她的圖片，令其粉絲狂插節目組，而趙麗穎工作室亦「警告」有關方面：「如再有類似情況發生，趙麗穎工作室將停止所有配合和宣傳」，不過事隔多時，現她再參加錄製，似乎跟電視台之間的矛盾已事過境遷，雙方成功破冰。

趙麗穎和節目組曾發生不快事，原來她在上一季節目時亦曾傳和黃曉明及另一位節目嘉賓寧靜有過節。有指她和曉明曾因意見不合而出現尷尬場面，之後兩人鮮有交流，連曉明生日時，曾合作過的楊紫都親切送上祝福：「曉明哥，生日快樂」，卻唯獨趙麗穎未見影。另外，曉明和寧靜曾在節目中閒聊時表示，曾在錄製節目中遇過不喜歡的嘉賓，雖沒表現出敵意，只會視對方為普通的工作夥伴，有傳兩人口中所指傳是趙麗穎。

未知曉明是否仍有心結，在錄新一季節目時，一見趙麗穎就似有弦外之音謂：「不敢讓趙麗穎洗碗。」當見她除外套欲幫手做清潔時，他又說：「一看就是還沒忘記。」似暗示上一季發生的不快事，而趙麗穎亦言之有物說：「希望這次（錄影）結束之後就可以忘了。」