大女已經讀高中　41歲李瑤媛超強童顏晒小蠻腰

韓劇《善德女王》及《49天》的女星李瑤媛，最近宣布接拍明年播映的JTBC劇集《綠色媽媽俱樂部》，是她相隔3年回歸公仔箱。擁有「超強童顏」的她其實已經41歲，更已育有3名子女，其中大女正就讀高中3年級，令不少網民十分驚訝。

李瑤媛學生時期外表清秀，於1997年就讀高中時參加模特兒選拔大賽，獲得大獎後登上雜誌封面，正式以模特兒身份出道，翌年她在電影《男人的香氣》中飾演女主角的童年，其後又出演校園劇《學校2》。她於2000年與型男元斌合演劇集《小蓋子》，令人留下深刻印象，其後她憑電影《貓咪少女》獲得新人獎，演技受到肯定。

事業正值全盛時期的她於2003年突然宣布與高爾夫球選手出身的企業家朴振宇結婚，因她當時只有23歲，不少粉絲都對她閃婚大感驚訝和憂慮，當時一度傳出李瑤媛婚後會退出演藝界，但她於2005年復出拍劇，粉碎引退傳聞。李瑤媛當時坦言對復出感到擔心，因為女兒還未夠2歲，也害怕大家已經忘記她，而老爺亦希望她退出演藝界，不過老公就十分支持她繼續拍劇，令她有勇氣復出。

李瑤媛婚後拍攝不少人氣劇集，包括《流行70》、《外科醫生奉達熙》、《善德女王》和《49天》，更多次在頒獎禮橫掃視后和人氣獎，而她於2014年和2015年先後誕下女兒和兒子，但她亦沒有放棄演員工作，2016年便復出劇集《玉氏南政基》和《不夜城》，並先後主演《復仇者社交俱樂部》、《異夢》和《奔跑的調查官》。

將憑新劇《綠色媽媽俱樂部》回歸的她，最近頻頻在社交網公開拍攝花絮和雜誌寫真，大晒白皙肌膚和小蠻腰，不少網民都對她是高中三年級生的母親感到難以置信，大讚她保養得好。