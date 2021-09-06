提到日本菜，矜貴如廚師發辦、鐵板燒、懷石等高級料理，價錢有番咁上下。幸好坊間很多日本餐廳推出親民價的料理來搶客，就連平常高價的廚師發辦也變得平易近人，另外亦有新開的親民日本料理店和過江龍名店選擇，想食高質日本菜，都可以有得揀。

新開小店

熱鬧祭典

元朗經多年發展，吸引很多餐廳進駐，剛於該區開業的豐森水產，佔地約5,000呎，餐廳以和風祭典作設計，日式燈籠配巨型達摩，很有參與慶典的氣氛。食物方面相當多樣化，客人可選擇不同海鮮作濱燒，另外還有和牛烤肉、刺身和各款和食，如牛油果忌廉焗蟹肉、磯燒岩蠔等。新張期間，每晚8時半後酒類半價，部分日子會進行特惠拍賣，無論是海鮮、肉類或酒都會用超特價開始讓食客競投，讓氣氛更熱熾。

套餐選擇多

尖沙咀有條韓國街，內裏大都是韓國餐廳和超市，不過凡事都有外，近日開業的晴空日本料理可算是異數，2位大廚曾於著名日本餐廳和到日本學習料理，用料和工夫自然有保證，餐廳走親民路線，新張期間晚市二人優惠套餐，每人都不用過千，午市廚師發辦只要數百元便可品嘗，午市套餐則只要港幣百多元起，價錢親民但用料不馬虎，晴空寶石卷內有肥美的海膽、拖羅蓉和三文魚籽，每一口都咁鮮味。每日限量的原隻美國龍蝦炒飯，蝦膏滲入米飯內，味道豐腴，近期則有原隻紫海膽供應，令人食指大動。

京都過江龍

日本的京都是旅遊勝地，除了風景名勝，還有很多人氣食店，當地的和菓子品牌「京都仁王門」剛於荃灣開設海外分店「茶寮 京都王仁門」，本地分店的限定招牌班戟有焦糖燉蛋、朱古力、野莓、宇治抹茶及焙茶等新口味，期間限定的赤色林檎班戟，食材由京都總店直送，赤色林檎果肉經慢煮後配果汁啫喱，香甜清新。另外還有拿破崙蛋糕、冰沙、奶昔和原個戚風蛋糕等選擇。鹹食方面，有京都傳統的仁王門御膳、定食和湯烏冬、忌廉烏冬、吐司及牛角包等輕食，邊吃邊感受京都氣息。

歎日本一和牛

日本炙燒丼飯專門店「灸‧宴ABURI-EN」最近於銅鑼灣開設新分店，除沿用宮崎逾50年醬油工坊合作研調一系列專屬醬油及大和人氣的「一見鍾情米」外，有日本首本名菜「特上日本豚肉飯」，用上「宮崎豚」肉眼部位，肉質軟腍嫩滑，油花均勻，入口彈滑爽脆。此外，還用上頂級「日本一」黑毛和牛的「鞍下」牛肩肉部位，選取每頭牛只得3至4公斤的最佳部位製作成「特選宮崎和牛飯」，猶如入口即溶，帶來滿口油脂甘香的好滋味。新店更推出「沖繩祭」，帶來多款沖繩名物，如豆香滿滿的「沖繩島豆腐」、手工製作的「沖繩豬肉煎餃」、充滿肉粒嚼勁的「沖繩豬肉腸」、一品料理的「水雲醋物」等。

抵食新菜單

周年優惠

每逢餐廳有周年慶祝，總會推出多項優惠與眾同樂。銅鑼灣權八居酒屋因應今年10月迎來8周年，由現時開始推出不同的優惠。新設計的「漫味八年精彩廚師發辦」八周年限定套餐，內有吞拿魚腩、鰈魚海膽卷、北海道帶子、火炙和牛壽司和天婦羅、炭燒等美食，以極有意頭的價錢推出，指定會員點選這個套餐，2人同行1人免費。午市方面，特別設計了3款期間限定套餐，包括吉列雞扒飯、日本和牛香葱拌麵及吞拿魚三色丼，每2位以上惠顧這3款午市套餐，可獲贈指定金額的現金券，方便下次選用。

和牛盛宴

平常吃廚師發辦，每位價錢動輒過千，甚至數千元也有，沙田帝逸酒店高級日式餐廳源峰由現時至9月30日推出8道菜的和牛盛宴廚師發辦套餐，內有多款和牛菜式如鹿兒島野崎和牛筋煮、鹿兒島野崎A5和牛陶板燒、火炙鹿兒島野崎A4和牛肉眼海膽壽司及和牛素麵，每位都不用過千元。如果有6位惠顧，可免收加一服務費、贈送指定清酒1瓶及5小時免費泊車（最多2輛），感覺就更抵。

職人系列

出名的餐廳往往有自己的招牌菜，而且經常與時並進改良提升質素，千両自2018年推出的「職人壽司」系列，至今依然受歡迎，由現時至10月3日餐廳會分階段和地區推出「職人の膳」6道菜餐目，菜式會按個日食材供應而定，當中包括前菜、刺身、熱食如煮物、燒物或炸物。價錢親民的6道菜餐目，會員會再有折扣。「職人壽司」系列以奢華上乘魚鮮為主題，推出馬糞海膽配搭炙燒和牛、富山縣白蝦、慢煮龍蝦或大吞拿魚腩、吞拿魚頭蓋肉、沖繩縣產車海老、真鯛伴鮟鱇魚肝西瓜奈良漬以及池魚卷等，每一口都有獨特滋味。