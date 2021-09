影帝梁朝偉為超英電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)宣傳而頻頻曝光,真係隔日就見到佢嘅宣傳片段及專訪,而一向少玩社交網嘅偉仔,最近都活躍番,佢喺社交網上載一張滑浪結束準備上岸嘅相片,單手拎住滑浪板嘅佢,面帶笑容向前行,顯得相當有活力,點睇都唔似59歲!其實偉仔是滑浪高手,早前偉仔老婆都上載過偉仔在人工滑浪場滑浪及踩板嘅照片,有姿勢有實際,絕對唔係得個樣!

另外,有份演出《尚氣與十環幫傳奇》的陳法拉,其法籍老公Emmanuel Straschnov就上載法拉深情望住偉仔嘅劇照,留言話:「If only my wife could look at me like this…」 如果我老婆咁樣望我就好喇!而法拉都即刻回應老公,笑言對方呷醋「you know you are doing a good job when your husband is jealous」當你老公呷醋時,你就知你做得好好。夫妻隔空放閃,認真恩愛!