《Penthouse》仲拍第4季？金素妍唔否認：暫時未知

韓國SBS話題劇《Penthouse 3》將於本周五大結局，女主角之一金素妍日前亮相網上節目時，主持問劇集會否拍第4季，金素妍即說：「暫時不知道，我也不知道會怎麼樣。」

因為第3季還有1集才播畢，所以不少網民都猜測劇集會否拍第4季，因劇組是於第1季快將結束時才宣布開拍第2及第3季。不過不少網民都指劇情愈來愈狗血，反對劇集拍第4季：「拜託不要拍第4季了」、「第4季，只是聽到就覺得筋疲力盡」、「不是真的拍第4季吧？」、「Penthouse都已經爆炸了，不會再拍了吧」。

至於在劇中飾演李智雅女兒「閔雪雅」的趙秀敏最近與所屬的Awesome事務所發生合約糾紛，她早前向法院提出中止與事務所的專屬合約效力，近日獲法院判勝訴。趙秀敏於2018年與Awesome事務所簽下7年合約，但她指事務所一直未有提供拍廣告及電視劇的機會，也沒有告知她關於演藝活動合約內容及日期等資料，認為事務所違約，故於5月提出解約，並於7月向法院申請停止合約效力，但Awesome事務所就否認違約，並表示會向趙秀敏採取法律行動。