復出無望？岑潔儀被老公禁晒性感

藝人岑潔儀（Zoey）今日（6日）晒長腿現身藝術中心開幕禮，笑言趁小朋友返學就偷走出來出席活動，並大爆2個兒子每月的興趣班費用高達5位數字：「佢哋返國際學校就要補中文，然後有學游水、足球，有運動天分嘅，哥哥再有學劍擊、彈結他，細佬就學打鼓，所以接佢哋返興趣班都好攰，不過因為我係Full time媽咪，已經習慣晒，好享受依家同佢哋相處嘅時光，喺架車入面傾吓心事，到時佢哋大個咗就唔再需要我㗎啦！」

講到小朋友開始大，問會考慮重返幕前？Zoey表示會再考慮，因為要顧及家中有個較傳統的老公：「佢唔係好接受到我拍劇有感情線、親熱戲，就算我出活動都唔可以太性感，見我露腳會叫我着長褲。（呢次着短褲咪會話你？）又唔會，但佢會喺啲朋友面前話我條褲好短，哈哈！」打趣問到可改考慮生個女治老公？她即大叫好想生女，但自爆有卻步原因：「睇過師傅話我第3、4個都係仔！聽到好驚！（話你有奶奶相？）多數啲奶奶相都係惡，可能我個樣惡！」

升呢做老闆娘

另外，她透露有搞飾物小生意做老闆娘：「依家呢個年代嘅女性，家庭、事業、身材同樣貌都要兼顧得好，同埋覺得做嘢會加強自己自信心。」至於提到早前購入的大圍新樓投資單位，因樓宇牆身底座部分混凝土強度未達標，需拆卸重建，她指正等待發展商賠償，自言扣除樓價後，算抵價入市。