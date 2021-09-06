黃淑蔓被ANSONBEAN電暈：一望我就縮

寰亞歌手ANSONBEAN（陳毅燊）在公司的安排下，偕剛自英國放暑假回港的師姐Feanna（黃淑蔓）舉行一場Mini LIVE Show，雖然初次見面但愈唱愈合拍，不時四目交投又甜甜傻笑，現場充滿青春浪漫氣氛。

Feanna搞笑說：「雖然佢係我師弟，但我依然係『寰亞孻女』（年紀最細）。同埋我之前喺個Show裏面見過佢，同佢打招呼，但佢好冷淡同我講Hello，可能佢以為我係fans囉。」在4人樂隊及和樂隊伴奏下，合唱了師弟第一首派台作《CRUSH（oh no!）》和AGA的《CityPop》。

原本從容的Feanna突然變得怕醜，她解釋：「我一直要求公司搵個靚仔同我合作，終於實現願望，我小鹿亂撞咗好耐，完全唔敢同佢對望，佢一望我，我就縮，尤其唱《CRUSH（oh no!）》啲歌詞太sweet，佢對住我唱啲咁sweet嘅嘢，我唔得嘞！」電暈師姐的ANSONBEAN一臉無辜：「我係好驚，扮唔驚，第一次咁樣唱歌，Feanna又好勁，唱嘅時候其實好緊張，加上現場冷氣有啲凍，我有啲坐立不安。」最初埋位時，ANSONBEAN的確表現有點緊張，一時坐一時企，Feanna也受到影響，一度要坐在地下練歌，他解釋：「因為『力從地起』，愈企得穩就愈唱得好。」Feanna亦和議：「同意呀，我都鍾意貼地，我錄歌嘅時候都鍾意除鞋，或者坐地下。」

一輪熱身後，兩人合唱《CityPop》時開始有默契，愈唱愈有水準，問會否向公司提出製作一首真正的合唱歌，Feanna贊成，望合唱快歌：「好呀！好想試吓Rap，佢咁正，佢仲可以教我跳舞。」旁邊的ANSONBEAN也和應：「好想合作呀！係一件好事。」除了努力練歌，擅長Rap的他，跟師姐合唱《CityPop》時，更加了一少段Rap的歌詞：「係我自己用咗一個下午時間寫，第一次寫廣東話Rap詞，一個新嘅嘗試。」