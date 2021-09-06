何依婷出喊功唔使罰　朱智賢戀事被擺上枱

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》昨晚（5日）播出第2集！今集的靚女嘉賓陣容依然鼎盛，包括林秀怡、蔚雨芯、朱智賢（朱朱）、何依婷、邵珮詩、關嘉敏等等，而男子組方面，就有「鐵腳」楊潮凱、翟威廉擔任隊長外，還有周志康及伍禮騫助攻。

今集一開始就有大懲罰，事緣嘉賓的到達時間，除了會影響他們進入那一隊之外，還會根據抵達次序接受「天堂」及「地獄」級別早餐，換言之愈遲到達拍攝場地的就愈危險。懲罰之中，除了何依婷的「夾夾」外，蔚雨芯邊跳繩邊行石春路亦相當攞命，身穿緊身上衣的她，邊跳邊咿嘩鬼叫，不過最後都順利完成懲罰！

將戀事擺上枱

而何依婷在懲罰中突然落淚，嚇到主持林盛斌（Bob）投降，臨時決定取消其相關懲罰，並將所有衣夾拋走，場面搞笑！雖然如此，但之後的環節中依婷未有受到善待，無論是潑水還是從瀡「長命梯」，眾人都揶揄她問：「你有冇喊㗎？」、「佢又喊喇佢又喊喇？水位上升喇！（指淚水）」，令依婷十分尷尬。問答環節中，區永權再追問依婷：「你上次見羅天宇（緋聞男友）屋企人帶咗啲乜？」依婷聞言淡定回應說：「我同佢唔係好熟㗎咋！」

朱智賢亦同樣遭主持人將戀事擺上枱，未知是畏高還是膽小，朱朱瀡「長命梯」時遲遲不肯滑來，結果依婷完成賽事後，朱朱還是呆在起點，Bob忍不住逗她說：「你落嚟啦！謝東閔即刻娶你呀！」邵珮詩則與朱朱相反，連續兩次於主持還未喊開始就搶閘從瀡下來，結果要3度重賽，翟威廉搞笑「投訴」說：「你到底想唔想收工？唔好逼我！」

不過身為隊長的翟威廉亦唔好得人幾多，昨晚（5日）才「開齋」的他被Bob窒：「玩咗咁多集，翟威廉終於第一次正式攞到分，真係好犀利呀！」