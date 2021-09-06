被嘟姐踢爆36歲想退休　梁朝偉點解繼續演戲？

影帝梁朝偉為超英電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）密密宣傳，日前佢仲接受鄭裕玲（嘟姐）訪問添！

嘟姐講到幾十年前同偉仔做過訪問，當時廿幾歲嘅偉仔話想36歲時退休，偉仔聽到都即時笑晒口，問到咩事改變咗佢？偉仔話：「開始做演員時係好辛苦，但唔咁辛苦就唔會有今日嘅我，依家個人慢慢長大咗，睇嘢同價值觀都唔一樣，個人都輕鬆咗，變咗唔會有咁極端諗法囉！最近十年，個人輕鬆啲，想做咪做囉！」佢又話除咗運動之外，最鍾意嘅嘢就係演戲。佢仲搞笑話如果唔做演員，就會去做運動員，佢指好多運動都好鍾意，好似越野單車、帆船同埋滑水，佢話：「香港天氣好熱，有咩舒服得過喺水！」佢仲話冬天都會繼續玩。

問到點解拍《尚氣》？偉仔話一切都係緣分，好多因素加加埋埋就接咗呢套戲。戲中佢飾演大反派，佢覺得演反派複雜啲，而演戲佢都做咗三十幾年，依家想做多啲唔同嘅嘢。佢一開始以為角色似「小丑」咁奸，但佢收到劇本時就話唔係嗰回事，佢話：「好多感情戲，好多人性，諗住邪惡啲，點知一啲都唔係邪惡，好難演！」