被嘟姐踢爆36歲想退休　梁朝偉點解繼續演戲？

影帝梁朝偉為超英電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)密密宣傳,日前佢仲接受鄭裕玲(嘟姐)訪問添!

嘟姐講到幾十年前同偉仔做過訪問,當時廿幾歲嘅偉仔話想36歲時退休,偉仔聽到都即時笑晒口,問到咩事改變咗佢?偉仔話:「開始做演員時係好辛苦,但唔咁辛苦就唔會有今日嘅我,依家個人慢慢長大咗,睇嘢同價值觀都唔一樣,個人都輕鬆咗,變咗唔會有咁極端諗法囉!最近十年,個人輕鬆啲,想做咪做囉!」佢又話除咗運動之外,最鍾意嘅嘢就係演戲。佢仲搞笑話如果唔做演員,就會去做運動員,佢指好多運動都好鍾意,好似越野單車、帆船同埋滑水,佢話:「香港天氣好熱,有咩舒服得過喺水!」佢仲話冬天都會繼續玩。

問到點解拍《尚氣》?偉仔話一切都係緣分,好多因素加加埋埋就接咗呢套戲。戲中佢飾演大反派,佢覺得演反派複雜啲,而演戲佢都做咗三十幾年,依家想做多啲唔同嘅嘢。佢一開始以為角色似「小丑」咁奸,但佢收到劇本時就話唔係嗰回事,佢話:「好多感情戲,好多人性,諗住邪惡啲,點知一啲都唔係邪惡,好難演!」