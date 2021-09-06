BSY睇好鍾培生打贏林作：買咗70萬

新進歌手幣少爺（BSY）今日（6日）舉行新歌《姨姨我不想努力了》發布會，請來林作及《全民造星IV》參賽者趙展彤撐場，林作跟BSY即場以Rap對戰。BSY透露下首歌會由林作填詞，因歌曲內容以「抽水」為主題，覺得對方是不二人選。林作笑言經常填詞：「我幫好多歌手填詞，只係佢哋冇用到。我係詞聖，我把聲真係幾磁性。總之佢搵得我，畀到錢，我就交足貨。」

BSY跟鍾培生是朋友，反而跟林作是初次見面，對於「鍾林大戰」的拳賽，BSY坦言：「我買咗30萬林作贏，70萬培生贏。（林作贏咗你咪蝕錢？）唔一定，可能佢賠率高啲呢！我睇牌面覺得培生會贏。」林作就自言比鍾培生重磅，勸對方調整投資策略。BSY打趣指下首歌的MV會將拳賽結果反轉搬上去。BSY表示現在是獨立歌手，沒有公司及經理人，所以做歌方面就完全沒有包袱：「要踩入樂壇就要大大鑊，覺得依家樂壇作風保守唔夠好玩。」他稱為回饋粉絲，準備了100萬元派給歌迷。

至於拳賽日期將至，林作表示心情輕鬆：「因為贏硬，好有信心，我唔使算命師都知自己印堂發光，鍾培生就發黑。七仙羽同我𢱑飛睇比賽，佢話要現場幫我作法令我贏，但如果我輸咗就推落麥玲玲度，佢真係識玩！」