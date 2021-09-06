同王子都係鄧麗欣舊愛　方力申慘被大細超：我冇嘢講

藝人方力申（小方）出席商場舉行的足球博物館期間限定店活動，乃運動健將的他，透露曾參與明星足球隊訓練，惟自覺技不如人，最後選擇退出，但由於小時候沉迷打足球Game，所以對外國球隊及球員名字也非常熟悉，當中對意大利名將巴治奧較為喜歡。

基於香港泳隊於奧運表現創出成續，帶挈不少家長紛紛帶子女習泳，小方笑言其泳會於暑假檔生意大增。談到有指舊愛鄧麗欣對他與邱勝翔（王子）大細超，與他分手後甚少聯絡，相反與王子也有於社交網交流，小方對此表示：「冇回應，要講嘅之前都講咗，我冇嘢再補充。」

採訪奧運表現獲讚

談到於東京奧運完成採訪工作後，於當地逗留了10天才回港，小方笑言見好就收：「開頭啲人係羨慕我去東京，但之後見我Post啲食物相就開始嬲，加上當地疫情嚴重，都擔心返嚟隔離日子會加長，由於去東京招人妒忌，驚大家用念力令我隔離好耐，到時係嘅話會舉腳贊成。（你當日採訪好多人讚賞，拍檔們先後被轟！）我都係做自己本分，本身係穩陣派會準備好問題，加上今次訪問要保持距離，大家係見我照紙讀，否則平時面對對訪問我會Dead Air。」更指對小師妹何詩蓓於比賽創佳績興奮得流淚，揚言以對方為榮。