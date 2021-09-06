張致恒着名牌褸被網民寸：有錢買貴衫冇錢還畀人

欠人一身街數嘅藝人張致恒（Steven），為兌現早日還錢嘅口頭承諾，近年一有機會就會返內地搵銀。日前有內地網紅甫咗佢同曾經參演周星馳電影《破壞之王》，扮演「奔雷手」嘅綠葉演員鄭家生，喺內地酒店準備開工嘅視頻。

見着晒西裝嘅鄭家生企喺酒店大堂，等緊講住電話嘅Steven，之後就一齊同個網紅趁未開工前先去食晚餐，3個麻甩佬食得好簡單，枱上得一碟茶、一碗湯同一盤生果，不過唔知Steven係咪知道自己肥到現雙下巴，定係啲飯菜唔係咁啱佢食，所以都係齋睇唔食，坐定定、笑笑口陪住同枱兩位仁兄開餐。

啲網民留意到Steven着住嗰件牛仔褸係日本名牌貨，喺網上賣成近4千蚊，即留言寸有錢買貴衫，但冇錢還畀人，更有人提醒網紅要小心被問借錢，因為大有可能一借冇回頭。講開佢呢件牛仔褸，齋睇相就唔知「真嘢」定「A貨」，但係一定唔係新買，因為之前佢同關智斌去登台嗰陣着過嚟影相，其實佢呢次去登台都係着舊衫已算叫知慳識儉，依家肯開工，唔再係好似條蛇咁攤喺屋企，個人都算有進步㗎啦，況且人誰無過，網民又何必講嘢咁Mind呢？