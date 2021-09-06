與慾女同居　精力畀晒佢

今日介紹日本AV嘅同居系列畀大家，享受與色慾之女一齊生活時嘅溫馨，雖然佢哋表現飢渴成日都想要，但係服侍「老公仔」時，態度體貼又溫柔，觀眾一定睇得開心又過癮呀！

打響頭炮

喺FALENO出品嘅《如果沒有和她在一起的話》中，G奶美少女永瀬未萌同男友正太共赴同居，而萌妹有個習慣，就係朝早一起身就會吹奏一曲打響頭炮，令正太非常享受。而正太亦不甘示弱，趁萌妹喺屋企同上司進行視像對話嘅時候，就會竄到枱底加以刺激，搞到阿妹一邊向上司報告，一邊忍耐住快感衝擊，谷到面都紅晒！不過萌妹一啲都唔嬲，反而興奮無比，結束視像對話後，即刻撲向正太求歡，盡情釋放慾火。

真空誘惑

由Premium推出嘅《山岸逢花與新婚同棲生活》，係山岸逢花出道4周年嘅紀念作品，故事講述花妹與男友嘅同居生活有幾開心同溫馨。一開場，阿妹就倒住奶咁打理家務，又會嚟個真空圍裙誘惑，呢個時候男友出場，趁花妹煮飯時上下其手，大過手癮，之後逢花會好體貼咁餵男友食飯，真係好甜蜜呀！不過，花妹亦有飢渴搶韁嘅一面，主動拉男友上床激戰，仲唔介意玩拘束遊戲添！

筋疲力盡

喺FALENO推出嘅《與仰幕的美人老師的同居生活》入面，本田桃係一位教師，喺學校同大雄相當親近，後來更加多次喺課室、更衣室搞搞震。不過，桃妹覺得玩得唔夠盡興，於是邀請大雄返屋企過同居生活，大雄諗住有人照顧不知幾爽，但係佢勢估唔到桃妹慾火旺盛，每日一早起身就要晨操，食飯前又要嚟番場激戰，到夜晚就梗係要執多劑先可以瞓覺啦！結果大雄每日都被搞到筋疲力盡，幾乎精盡人亡呀！

簡評

兩個人一齊生活，簡簡單單咁一樣可以好開心好過癮，就好似今次介紹畀大家嘅同居系列作品咁，當中嘅男女主角不知幾咁溫馨快活。喺3部作品中，本仙最鍾意永瀬未萌主演嘅《如果沒有和她在一起的話》，萌妹肌膚鮮嫩又好波，而且可愛甜美，外形相當討好，而佢同男優有好多激情肉搏，亦有好多調皮又有情趣嘅互動，帶出兩口子同居生活嘅樂趣。