菊梓喬自爆係雙面人　獨食燒肉唔怕肥！

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）喺社交網分享喺將軍澳電視城嘅日常，盡顯其低B、善變及大食嘅港女本性，自揭係「雙面人」嘅秘密。佢喺片度叫攝影師只影佢左邊面，因為佢覺得：「左邊面個樣係咪好凌厲，右邊面係咪好蠢呀！」完全唔覺得佢「鴛鴦面」嘅攝影師聽到「𢱑爆頭」，佢跟住就話左、右邊唔同係好事，因為可以配合唔同嘅劇情需要，要扮蠢角色時可以只影右邊面，攝影師再問佢今日係聰明定係蠢時，佢爆出創意答案：「今日係中間面。」再一次令人一地問號！

之後佢到茶廳食「快餐」，相信又心急又肚餓關係，所以用開機關槍模式問攝影師「有咩想食？」達6次之多，期間佢自認有選擇困難症，最初提議食咕嚕雞，但又覺得咕嚕魚仲好食，揀足5分鐘後，竟然是「還完基本」決定揀咕嚕雞：「因為雞好食啲」。

到佢坐底等食時，大呻因為要入廠、補化妝，只淨番5分鐘時間食飯，當待應送上一大碟燒肉時，又可以突然將煩惱忘記晒，捧住碟餸好開心咁話：「我覺得canteen啲燒肉好好食，成餐飯好抵，都係200幾蚊。」跟住就邊抺唇膏邊講：「我梗係一個人食晒啦，唔通你哋（同行工作人員）有份食呀？傻嘅咩？」嘩，成15舊肥燒肉食晒唔怕肥死？佢又好自豪咁話要多謝阿媽，平時無論點大食，到第二朝就會冇晒，之後將燒肉大舊大舊咁夾入口。