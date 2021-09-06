Lokman為媽媽級鏡粉送驚喜：生命可以影響生命

ViuTV全新節目《幫緊你應援團》今晚首播，人氣男團MIRROR成員Lokman、Tiger及Alton伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，於節目中接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，送出驚喜，亦為廣大觀眾送上一些暖意。

今晚第1集，Lokman與阿妹度橋為本集主角Catherine送上驚喜。單親媽媽Catherine辛苦湊大兩名子女，最近受子女及朋友影響，開始留意MIRROR，而全家更成為「鏡粉」，Catherine是Jer（柳應廷）鐵粉，阿仔與阿女分別是AK（Anson Kong）及Jeremy（李駿傑）的粉絲。Catherine更加入「粉絲媽媽團」，與一眾媽媽級鏡粉分享子女經之外，一同分享追星喜悅。

Lokman指Catherine因MIRROR拉近與仔女的距離這件事很神奇，他說：「我哋嘅責任唔係咁簡單，我哋有好多存在嘅原因，原來生命真係可以影響生命。」他想出「假錄影 真驚喜」的點子，先叫媽媽團成員及其子女一齊學跳舞拍片給MIRROR，原來驚喜在後頭，錄影當天AK、Tiger及Alton神秘現身，令現場媽媽與小朋友們喜出望外。三子更為Catherine仔女送上全隊親筆簽名Box Set及生啤公仔，令他們高興得哭了出來。