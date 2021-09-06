Audrey Bitoni　三國混血兒　口才了得

如果稱讚一位脫星口才一流嘅話，大家唔好心邪，因為真係指佢能言善辯呀！講緊嘅就係人氣爆燈嘅Audrey Bitoni，佢唔單止口才了得，同時口技超班吸啜力強，令人睇得相當肉緊，四仔迷大讚超正！

曾做推銷員

四仔迷喜愛Audrey Bitoni嘅原因，唔單止因為佢擁有迷人曲線，仲有喺床上嘅狂野癡女態度，以及調皮幽默嘅口才。老實講，兼具前兩項特點嘅脫星，喺四仔界為數不少，但係講到口才卻冇幾多人，至於佢點解會咁口才了得呢？就要從少女時期開始講起。

擁有德國、西班牙及意大利血統嘅佢，入行前曾做過日用品推銷員，佢話最初一個星期都賣唔出一件貨品，反而有唔少男士想要佢嘅電話號碼，於是佢就靈機一觸，游說對方購買一箱貨品，就可以換取電話號碼，結果呢個方法非常成功，更令佢賺到第一桶金！自此之後，佢深明要令男士貼貼服服，說話技巧好重要。及後，佢喺亞利桑那州立大學考獲傳理學學士學位，不過佢冇從事傳媒工作時，而係選擇投身四仔界。

最佳脫星

佢解釋話因為機緣巧合，為一本著名成人雜誌拍寫真，結果獲得大回響，幾個月之後，有脫星事務所問佢有冇興趣拍四仔，於是佢就決定下海，並為四仔片廠Naughty America演出處女作《My Sister's Hot Friend #6》，憑住出色嘅口技及又狼又搶韁嘅癡態而備受注目，跟住佢又為Metro、New Sensations、Zero Tolerance等著名片廠演出，足見各大片廠對佢幾咁有信心。

事實上，片廠真係有眼光，佢所演出嘅作品不但獲得極佳成績，更喺Juliland頒獎禮奪得「最佳脫星」殊榮，對一位新進脫星嚟講，呢個成績絕對亮麗。近年Audrey Bitoni嘅產量減少，原因係佢兩年前成立四仔製作公司，亦慢慢轉型做導演，更着力發掘並培訓新人，繼續為脫界作出貢獻。

Profile

出生日期：1986年8月16日

身高：162cm

三圍：34DD-23-33

Audrey Bitoni身材火辣，一對34DD車頭燈勁吸睛，雖然佢近年主力幕後工作，但仍然有演出四仔，仲會喺社交網分享火辣劇照同自拍照，真係識得冧粉絲呀！