林夏薇投入演出喊足1個月：真係黐黐哋線！

無綫花旦林夏薇（薇薇）早前憑《逆天奇案》獲網民封「國民女友」，新劇《七公主》中再有突破演出，除了有全祼大露背兼露股的鏡頭，內心戲亦難度極高。她直言角色是入行10年來最大挑戰，花了不少心力將複雜情感演得有層次，拍攝時陷入情緒崩潰，既辛苦又享受：「自己生活上好樂觀、好有正能量，為咗投入呢個角色，拍之前已經喊足1個月，喺屋企睇劇本又喊、排戲又喊，後來索性唔睇劇本，身心真係好疲倦，但又好Enjoy。」

薇薇笑言拍攝期間，老公已經習慣她「跳掣」：「老公知道我好熱愛演戲，去到有啲戲癡嘅狀態。嗰排返到屋企盡量避開老公，好似生人勿近咁，拍完1個月都發覺自己太入戲，情緒太過起伏。」為了平復情緒，有時半夜開工會在廠外跳舞，或回家彈彈琴抒發情緒：「有時會借生活嘅瑣碎事，去記住開心、激動、傷心嘅感覺，真係有啲黐黐哋線，哈哈！」

感激郭晉安教路

她特別多謝「視帝」郭晉安：「向郭晉安請教，佢話呢個角色真係好吸引，希望我Enjoy，提醒我喊得要分層次，觀眾先唔會覺得太沉重。佢有句說話叫我呢套戲『做畀自己睇』好啟發到我，叫我享受演戲過程，好咁放去演。」