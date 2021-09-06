張碧晨做未婚媽媽事業隨時玩完　華晨宇冇事繼續開工

內地歌手張碧晨為「富二代」歌手華晨宇未婚生女，之後女方宣布會喺冇婚姻關係下，同前度共同撫養個女。有傳華晨宇送咗2.4億港元畀佢做安家費，啲人以為張碧晨今鋪發達啦，但原來「後遺症」陸續有嚟，傳佢已成為「風險藝人」，唱歌事業大受影響。

雖然內地思想開放咗好多，不過作為公眾人物，「未婚媽媽」都唔係咁光彩嘅事，最近有傳有佢原來有份喺中秋節目度唱歌，不過臨時被譚維維頂替咗，而之前佢拍咗個電視劇《綜藝少年》，但喺播放預告片時，佢啲鏡頭又被剪晒，啲粉絲群傳佢自從認咗未婚生女後，喺央視啲節目，佢全部出鏡畫面無一幸免。

反而另一位當事人華晨宇竟然乜事冇喎，歌照唱、舞照跳，仲被央視邀請做中秋節目，啲網民就爆料話華晨宇可以一切如常，全因張碧晨乜都攬晒上身，皆因張碧晨講到明係自己偷偷生女，華晨宇乜都唔知，啲粉絲覺得對華晨宇好唔公平，因為佢只係做「被做爸爸」嘅角色。

不過更多網民覺得張碧晨先係最大受害者，認為就算女方甘願為保護舊愛作出犧性，但係唔應該要一個女人承擔晒所有責任，紛紛喺網上留言戥張碧晨唔抵：「未婚生女不是一個人不能完成」，又有人怪責華晨宇：「我看這個男的問題也很大！」