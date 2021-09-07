【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初一戊午火開日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：伐木、修篷、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

沒有人在拖後腿，工作順暢，心情也好起來。

金牛座

多管閒事有可能惹麻煩，做好分內事就可以。

雙子座

需要時不妨賣口乖，可掃除人際溝通的障礙。

巨蟹座

太多雜務要兼顧，宜分清輕重緩急逐一處理。

獅子座

健康就是財富，是時候在保健方面加大投資。

處女座

小財不出，大財不入！過於吝嗇會影響財運。

天秤座

處事要速戰速決，拖拖拉拉將會令情況變差。

天蠍座

享受購物樂要有分寸，亂花錢可致負債收場。

人馬座

失敗乃成功之母，正視自身問題，有利成長。

山羊座

遇到棘手問題不要卻步，保持耐性就能解決。

水瓶座

虛心接納別人意見，有利工作，啡色助開運。

雙魚座

貴人主動幫忙，可輕鬆完成手頭上的工作。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 正財旺

（跌）雞 易破財

鼠

是日沖煞，身心不在狀態，投資易受騙。

牛

飲食要節制，大魚大肉可導致消化不良。

虎

人氣強，獲別人信任，但不代表可越權。

兔

工作運一般，公私要分明，否則有麻煩。

龍

信心強，才思敏捷，與人競爭有望突圍。

蛇

運勢下滑，工作動力不足，經濟壓力大。

馬

思路易被打亂，宜沉住氣，忌大動肝火。

羊

抽空陪伴家人，可感受家庭帶來的溫暖。

猴

幹勁十足，趁今天趕快處理棘手任務。

雞

財運欠佳，出門要好好看管貴重財物。

狗

有力激發工作潛能，好消息也隨之而來。

豬

正財運佳，工作效率高，前途一片光明。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

六字大明咒

健康與財富，人人皆想擁有，想財運好一點，首先要努力工作，想健康好一點，當然就是多做運動，除了這些連小朋友也懂得的方法外，還可以試念這六字真言「唵、嘛、呢、叭、咪、吽」。

不要低估這六個字，它擁有強大力量，這些是藏文，當佛教傳入西藏，就有真言的傳入，常唸這經文，可提升運勢及健康，死後可以往極樂世界，免入地獄之苦。相傳，當我們持續唸誦這經文，會有很多神明來衞護，令我們的七代種族得以解脫。最重要的是，對身心及疾病的治療有不可思議的幫助，而每一個字，都有它的功能！

唵：讀音是「菴」，可令身心愉快、思考敏捷，在健康上可治療眼疾丶耳患、頭部不適等病痛。

嘛：讀音是「媽」，可治療咳嗽、喉嚨發炎、肩胛炎及手臂痠痛等病患。

呢：讀音是「Lee」，有心曠神怡、思想安寧、消除雜念的功效，可治療胸肺不適、心臟血壓等毛病。

叭：讀音是「啤」，代表精力充沛、精神爽利，亦能啟發特異功能。可治療腎炎、脊骨及腰痛。

咪：讀音是「咩」，可治療肝炎、肝氣鬱結、腸腹不適等病患。

吽：讀音是「空」，可治療腿患、關節炎等毛病。

只要誠心誠意，常唸這真言，對我們的各方面是有百利而無一害的。