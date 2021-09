收番退休宣言！梁朝偉相隔33年再拍電視劇

影帝梁朝偉接受電台訪問,收回「36歲一定退休」的宣言,直言現時心態有變,只要「時辰到」就會開工,並預告會重返闊別33年的電視圈!訪問期間,被踢爆當年是「蒲精」的他指現時愛做「獨男」,天黑就會返歸。

59歲的梁朝偉為宣傳漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings),上周罕有接受電台節目主持鄭裕玲(嘟嘟)訪問,2人當年在劇集《倚天屠龍記》飾演「張無忌」及「殷素素」,事隔34年「母子」重聚,向來寡言的偉仔講到聲沙!

嘟嘟重提當年已是無綫「男一」的偉仔曾揚言「36歲一定退休」,偉仔直言當時太辛苦,所以未滿30歲已想退休,但現時則有另一番想法:「唔經歷嗰啲辛苦就唔會有今日嘅我,人大咗,價值觀唔同咗,人都輕鬆咗,唔會再有咁極端嘅諗法。呢幾十年唔會再規限自己,想做就做。」續指現時思想很「佛系」,不會再考慮退休問題,只要覺得累就會停,但休息久了又有興趣就會開工,一切隨緣:「可能導演鍾意我,我又唔鍾意個劇本,鍾意個劇本,又唔鍾意個角色。」他認為接戲要講緣分,正如拍完《尚氣》後,他已返港拍英皇電影《金手指》,之後又去上海開工,明年更會飛溫哥華拍電視劇,亦是他拍完無綫劇《俠客行》後,相隔33年再接劇!

嘟嘟指當年拍劇後就趕回家休息,偉仔卻趕去夜蒲,他直認:「嗰時後生嘛!不過戒咗20、30年,依家食完晚餐就返屋企。」並透露現時生活有規律,每天早上6時起身做2小時運動,洗澡後去超市買沙律及蕎麥麵自製早午餐,不用拍戲時就在家閱讀、睇電影。問到是否很注重健康?他指飲食清淡並非只為健康,而是腸胃欠佳:「我好易食物中毒,病住開工好辛苦,試過拍王家衛部戲,有次發燒,但佢話章子怡得嗰日檔期,唔拍唔得!」

偉仔表示如果不做演員,最想就是做運動員,尤其偏愛水上活動,例如帆船、滑水及衝浪:「水上活動要視乎唔同天氣變化,學到好多大自然知識,而且可以一個人玩。」不過他否認愛獨處,並指試過和家人行山卻有小插曲:「唔係個個都行得,試過有人行到抽筋!」他曾在帆船比賽得獎牌,嘟嘟問他可有想過參加奧運?他即耍手擰頭:「體力邊夠啲後生?我係Enjoy,唔係計1、2、3名,唔使贏。」

提到花了4個月拍攝《尚氣》飾演「文武」一角,他直言與想像中不同:「想試吓同以前唔同嘅角色,但好頭痕,導演講係反派,但睇劇本又唔係,好多感情戲同人性化,唔係咁邪惡。同埋之前話唔使點打,但喺悉尼一開工就拍打戲,一日拍足10小時,冇放飯時間!因為我冇打嘅準備,所以同陳法拉、劉思慕喺廠度自己練,盡量親身上陣,太危險嘅導演就怕我受傷會冇人拍。日日都係咁,幾辛苦,好似以前拍劇咁!」