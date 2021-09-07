邊個夠佢矮？「哈利波特」丹尼爾烈格夫仲矮過哈比人

荷里活男星有好多都高大威猛，但同時亦有好多矮仔明星在行內撈得好掂！正如「四條眉毛人見人愛」的陸小鳳曾經講過：「紅星是必要高大威猛，只不過係你哋呢啲星斗市民一廂情願嘅諗法！」咁究竟荷里活紅星之中邊個男星最矮？！

丹尼迪維圖

從影超過半世紀的美國諧星丹尼迪維圖（Danny DeVito）是荷里活最矮男星，他身高4呎10吋。不過正所謂「矮仔多計」，丹尼除了是演員之外，同時亦是電影監製、編劇及導演。雖然生得矮，但他亦唔介意以此作笑話。他80年代主演的賣座喜劇《龍兄鼠弟》（Twins）中竟然安排飾演6呎2吋的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）失散多年的孖生兄弟。由於他們身高懸殊，所以鬧出不少笑話！

米高霍士

生得矮唔一定要搞笑，例如憑80年代賣座片《回到未來》（Back to The Future）系列走紅的加拿大男星米高霍士（Michael J. Fox），雖然身高僅得5呎4吋，但擔正演動作片都難佢唔到！只可惜在他事業最高峰之時不幸患上柏金遜症無奈要減產。

丹尼爾烈格夫與伊利亞活鬥矮

英國男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）憑《哈利波特》（Harry Potter）系列上位名利雙收，身形矮細的他身高僅得5呎5吋。雖然自拍罷《哈》之後他努力嘗試轉型接演不同類型角色，但奈何「吃力不討好」！

而經常被指與丹尼爾「撞樣」的另一童星出身的男星伊利亞活（Elijah Wood），他憑《魔戒》（The Lord of the Rings）系列中「佛羅多」一角走紅，雖然在片中演「哈比人」，但他的身材絕對唔係「哈比人」。他身高5呎6吋，比「哈利仔」丹尼爾還要高大！

湯告魯斯

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）出名生得唔高，身高僅得5呎7吋。曾有傳媒揣測靚佬湯實際高度比官方公布的還矮細，有傳他實際身高僅得5呎5吋 。平時只靠鞋踭較高的鞋墊高！但他沒有因為身材矮小而局限自己在電影中的演出，出名拍戲搏殺棄用替身的他，在賣座動作片《職業特工隊》（Mission:Impossible）系列中「上天下海」大顯身手，成為荷里活行內最高薪酬影星之一！

同場加映—最矮女星

正所謂「矮處未算矮」，美國真人騷女星Snooki亦與丹尼迪維圖一樣「5呎爭吋半」！她身高僅得4呎8吋，成為荷里活女星之中最矮的一人！雖然生得矮，但「錢」途無限！她當年為MTV頻道主演的真人騷節目《Jersey Shore》大受歡迎，她的每集劇酬多達15萬美元，令她成為「小小富婆」！