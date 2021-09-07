東方日報C2：梁朝偉闊別33年　回歸電視圈！

影帝梁朝偉接受電台訪問，收回「36歲一定退休」的宣言，直言現時心態有變，只要「時辰到」就會開工，並預告會重返闊別33年的電視圈！訪問期間，被踢爆當年是「蒲精」的他指現時愛做「獨男」，天黑就會返歸。

59歲的梁朝偉為宣傳漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings），上周罕有接受電台節目主持鄭裕玲（嘟嘟）訪問，2人當年在劇集《倚天屠龍記》飾演「張無忌」及「殷素素」，事隔34年「母子」重聚，向來寡言的偉仔講到聲沙！

嘟嘟重提當年已是無綫「男一」的偉仔曾揚言「36歲一定退休」，偉仔直言當時太辛苦，所以未滿30歲已想退休，但現時則有另一番想法：「唔經歷嗰啲辛苦就唔會有今日嘅我，人大咗，價值觀唔同咗，人都輕鬆咗，唔會再有咁極端嘅諗法。呢幾十年唔會再規限自己，想做就做。」續指現時思想很「佛系」，不會再考慮退休問題，只要覺得累就會停，但休息久了又有興趣就會開工，一切隨緣：「可能導演鍾意我，我又唔鍾意個劇本，鍾意個劇本，又唔鍾意個角色。」他認為接戲要講緣分，正如拍完《尚氣》後，他已返港拍英皇電影《金手指》，之後又去上海開工，明年更會飛溫哥華拍電視劇，亦是他拍完無綫劇《俠客行》後，相隔33年再接劇！

蒲精變「宅男」

嘟嘟指當年拍劇後就趕回家休息，偉仔卻趕去夜蒲，他直認：「嗰時後生嘛！不過戒咗20、30年，依家食完晚餐就返屋企。」並透露現時生活有規律，每天早上6時起身做2小時運動，洗澡後去超市買沙律及蕎麥麵自製早午餐，不用拍戲時就在家閱讀、睇電影。問到是否很注重健康？他指飲食清淡並非只為健康，而是腸胃欠佳：「我好易食物中毒，病住開工好辛苦，試過拍王家衛部戲，有次發燒，但佢話章子怡得嗰日檔期，唔拍唔得！」

偉仔表示如果不做演員，最想就是做運動員，尤其偏愛水上活動，例如帆船、滑水及衝浪：「水上活動要視乎唔同天氣變化，學到好多大自然知識，而且可以一個人玩。」不過他否認愛獨處，並指試過和家人行山卻有小插曲：「唔係個個都行得，試過有人行到抽筋！」他曾在帆船比賽得獎牌，嘟嘟問他可有想過參加奧運？他即耍手擰頭：「體力邊夠啲後生？我係Enjoy，唔係計1、2、3名，唔使贏。」

自爆接新片「受騙」

提到花了4個月拍攝《尚氣》飾演「文武」一角，他直言與想像中不同：「想試吓同以前唔同嘅角色，但好頭痕，導演講係反派，但睇劇本又唔係，好多感情戲同人性化，唔係咁邪惡。同埋之前話唔使點打，但喺悉尼一開工就拍打戲，一日拍足10小時，冇放飯時間！因為我冇打嘅準備，所以同陳法拉、劉思慕喺廠度自己練，盡量親身上陣，太危險嘅導演就怕我受傷會冇人拍。日日都係咁，幾辛苦，好似以前拍劇咁！」

另外，偉仔亦接受無綫娛樂新聞台節目訪問，主播王鎮泉指他在新片由頭帶到尾，問他可會有無形的使命感？貴為影帝的偉仔指沒此感覺，因為每個角色都會盡力做，而用「十環」拍打戲，大部分時間都要靠想像力，幸好自己是睇《如來神掌》長大，加上拍過多部武打片，才可應付自如！

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