秋日白露　滋潤內在防燥

處暑才不久，今天已來到二十四節氣中的「白露」，是為全年中晝夜溫差最大的一個節氣。作為秋天的第三個節氣，暑氣在此基本是結束。夏去秋來，空氣中的濕度減少，人容易乾燥，喉嚨和皮膚可以說是首當其衝感覺到變化的兩個部位，皮膚可以靠塗抹潤膚露及潤唇膏來改善，而內在的乾燥就要靠食療啦！

秋天宜養肺

秋季是對應人體中的肺部，宜養肺，白色食物和滋潤的食物是兩大首選，「白」有雪梨、白菜、花椰菜、洋葱、銀耳、川貝、杏仁、百合、淮山、白芝麻、人參、沙參及粥品等，多吃養肺、滋陰、益氣之物；「潤」有蓮子、蓮藕、蜂蜜、枸杞、菊花、南棗等，兩者多有相通之物，可多吃進補。有宜就有忌，凡生冷、辛辣、油膩等刺激或不易消化的食物，理應少吃為妙。

以湯水潤肺

此外，多喝水、多吃蔬果亦是滋潤之法，提到滋潤就非湯水莫屬。白露時節，民間有採集「十樣白」的習慣，意指十種有「白」字的藥材，再與烏雞或鴨同燉。要是想簡單一點，不妨試試中醫師推介的麥冬蓮子百合潤肺湯啦！

麥冬蓮子百合潤肺湯

材料：20克麥冬、30克蓮子、30克百合和200克瘦肉

做法：

1.把所有材料加入煲中，倒入適量清水煲約2小時。

2.加少許鹽調味，即可飲用。

「白露」時節別露身

古語有云：「白露節氣勿露身，早晚要叮嚀。」作為全年中晝夜溫差最大的一個節氣，早晚溫差可達10多度，衣着方面必需要注意保暖，最好以薄衣禦寒，但亦不能操之過急，以厚衣服保暖，避免身熱汗出，令陽氣外洩。

除了早晚穿衣要留意，晚上睡覺亦要留神，注意腹部和膝蓋保暖，不能露臍，以保陽氣。同時亦應早睡早起，宜睡子午覺（晚上11至1點及中午11至１點）。