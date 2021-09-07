內地娛樂圈網絡用語 大家又識幾多？

內地娛樂圈最近爆出多單醜聞，引嚟官方決心整頓娛樂圈，先後發出多個條例，但有好多用語香港人未必明白，今次等我哋介紹吓一啲內地娛樂圈網絡用語，等大家唔使睇到頭都暈！

咩叫飯圈？

飯圈即係粉絲團，「飯」係Fan嘅譯音，佢哋嘅圈子，就叫做飯圈。而個「飯」字亦可以用作動詞，好似：「我最近飯上了他」。

咩叫互撕？

互撕為內地網絡用語，即係指完全唔理對方嘅面子，雙方粉絲為咗支持自己嘅偶像，盡全力同埋毫無底線攻擊對方，撕破對方臉皮！

咩叫應援集資？

就係粉絲發起眾籌，為偶像賣廣告、慶祝生日等，目的都係為偶像加油打氣。

咩叫超話？

超話即係「超級話題」，係微博嘅其中一個功能，即係個別人物、話題嘅小型討論區，多數以明星為主。

咩叫流量明星？

流量明星即係指嗰位藝人粉絲多多，但係就冇知名作，但又成日上熱搜或者娛樂頭條，呢一個詞語，亦有人氣同實力唔匹配嘅意思。

咩叫打榜、打投？

打榜即係幫偶像刷數據，令到偶像嘅作品高踞排行榜。打投就係打榜加投票，通常喺選秀節目會出現。

咩叫拉踩引戰？

拉踩即係指粉絲為咗抬高自己偶像，而貶低其他藝人。引戰就係引起兩班粉絲之間嘅罵戰。

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