法國巨星尚保羅貝蒙多離世　好友阿倫狄龍：我應該跟埋佢去

法國一代影壇男星尚保羅貝蒙多（Jean-Paul Belmondo）昨日於法國巴黎住所離世，享年88歲。

據知他近年健康欠佳，已甚少在公開場合中出現。2001年他因中風而導致一邊身體癱瘓半年冇法說話。尚保羅與另一法國巨星阿倫狄龍（Alain Delon）是銀壇好拍檔兼好友，他們曾於1970年的《江湖龍虎鬥》（Borsalino）中合作。阿倫狄龍亦有受訪回應好友離世，他說：「我完全受打擊。現在我將嘗試做出反應，以免在未來5個小時內處於相同的狀態。。。如果我們一起離開亦不錯。他是我人生中的一部分。我們的友誼長達60年。」此外，法國總統馬克龍以及總理卡斯泰都有發聲明哀悼尚保羅。馬克龍稱尚保羅是國寶。

他出生於巴黎郊區Neuilly-sur-Seine，他的父親Paul Belmondo是一名雕刻匠。他少時輟學，成為出色的業餘拳手。因緣際會之下他放棄拳擊夢成為舞台劇演員。之後他轉拍電影，1960年他憑住法國新浪潮導演高達（Jean-Luc Godard）的名作《斷了氣》（À bout de souffle）走紅。自此之後，他與高達多次合作其中包括《狂人皮埃洛》（Pierrot le Fou）以及《女人就是女人》（Une femme est une femme）等名作。除了高達之外，他亦與多位法國新浪潮名將如杜魯福（François Truffaut）以及查布洛（Claude Chabrol）等合作過。而2011年及2017年他先後獲《康城電影節》以及《凱撒獎》頒發榮譽獎，2016年《威尼斯電影節》亦頒發終身成就獎給他。

私生活方面，尚保羅同樣多姿多采，他結過兩次婚。他首任妻子Élodie Constantin育有3名子女。與妻離婚後，他曾與多位圈中女星包括首任邦女郎烏蘇拉安德絲（Ursula Andress）、巴西女星Maria Carlos Sotto Mayor以及比利時女星Barbara Gandolfi拍拖，其中他與Barbara年紀相差42年。2002年，尚保羅再玩忘年戀，與年輕的舞蹈員Natty Tardivel結婚。並於70歲高齡再得一女。