同新仔Staycation　珉娥晒室內吸煙照被鬧爆

韓團AOA的27歲前成員珉娥去年7月自爆遭舊隊友智珉欺凌長達10年，令她患上抑鬱症，多次企圖自殺，她今年6月底高調公開男友的合照後，卻被對方舊愛鬧爆是「小三」，珉娥最終認衰及與男友斬纜，她於7月底因不堪網民的惡評而再次企圖自殺，幸而獲救，日前她公開與一名男子的合照，透露有新戀情，不過她昨日就因為上載在酒店房吸煙的照片而再惹爭議。

珉娥昨晚在社交網公開與男友在酒店慶生的照片，相中見珉娥手上拿着正點燃的香煙，有網民即留言說：「酒店房不是禁煙嗎？」但珉娥就稱「不是」、「我訂了吸煙房」，但網友發現她身處的是位於首爾龍山區的一間酒店，而該酒店全部房間都禁止吸煙，珉娥被踢爆講大話後，即時將手上拿着香煙的照片刪除，更將社交網轉為非公開。

有網民表示已向酒店投訴：「我已經把照片發給他們，酒店方面說很抱歉，又多謝我的舉報，並表示不知道有藝人入住酒店。」而在當地室內禁煙區吸煙可被罰款約683港元，人氣演歌歌手林英雄今年5月就因為在錄影節目期間吸煙而被罰款。