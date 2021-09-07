全城競猜︱女演員慣性遲到　陳敏之當眾鬧爆：係咪恰我呀

有「索腿天后」之稱嘅陳敏之轉戰網上平台，開設影片頻道做主持訪問唔同嘉賓，最新一集就搵來老友鬼鬼嘅黎諾懿，大爆拍劇秘聞！敏之講到拍劇嬲爆經歷時，就話最憎人遲到！

佢話當時好細個，有個演員見到佢都會恰佢，淨係喺有佢嘅場口遲到，一遲就45分鐘至一個鐘，但選擇忍，但一日復一日終於頂唔住！有次敏之要朝早6點開工返到隔日凌晨4點：「做細通常都要硬食，唔緊要呀，但係呢你唔嚟同我講聲嘛！有一日我終於頂唔順，喺車度鬧佢，因為我啲火真係升到上天，我突然間好似癲咗咁，我好記得佢上到嚟之後，好大無私樣，仲係玩嘅態度：『喂仲未開始呀？』跟住我就話：『幾點呀依家！全村人等緊你喇！你依家係咪恰我呀？淨係我嘅場口你先至遲，你快啲啦！』」當時敏之直情嬲到想喊，全場人靜晒，對方都好尷尬，以最快速度埋位，但自此之後就變咗仇人。

不過好多年後，對方向佢認錯，表示唔係特別針對佢，仲話得罪過太多人，應承佢以後唔會再遲到1分鐘，而敏之就原諒咗對方！事後有好多網民都競猜究竟係邊個，有網民都留意到敏之用「她」去代表對方，所以應該係女性！

另一方面，黎諾懿透露以前試過有幾位演唱經常No Show（冇出現），無論日頭等夜晚，都係坐喺度等，但最激氣一次係返到屋企發現放喺褲袋啲錢唔見晒，畀人偷晒啲錢，仲話：「幾萬都有嘅！」而最嬲係啲咩？諾懿就話：「最嬲啲人睇落去佢好似唔識做戲咁，但都唔緊要，（佢）教番你做戲，都唔緊要，我都冇乜所謂，然後仲要攞本書出嚟同你講嗰啲戲劇理論，仲要同你傾劇本點樣改，我就會同佢講，不如做好自己先啦！」佢又強調最怕蠢嘅人，「講極都唔明」，同埋自以為自己好勁嘅人！