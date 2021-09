漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of The Ten Ring)於美國勞動節周末開畫票房4日累積9,000萬美元(約7億港元),成績雖然不及早前另一漫威作品《黑寡婦》(Black Widow)開畫成績,但已算賣座。

飾演「尚氣」的加籍華裔男星劉思慕十分得戚,於社交網站上載自己以前未紅時接拍的庫存廣告照,其中他在辦公室指住電腦露出笑容,他借此恥笑睇死《尚氣》票房的網友,搶口留言表示:「我喺度笑緊啲以為我哋票房會仆嘅人。」

另外,索尼製作的《蜘蛛俠》外傳《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)有見《尚氣》票房報捷,將上映日期由今年10月15日推前到10月1日。