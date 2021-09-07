大自然配色　美式機能服游走秋冬

The North Face全新秋冬戶外系列完美平衡機能性與剪裁設計，適合行山或日常去街穿着。（互聯網）

爭秋奪暑，最適合約埋朋友遠足行山，但行山服大多剪裁寬鬆、用色單調，平時行街難以穿着。美國戶外品牌The North Face就在機能性與剪裁兩方面取得平衡，繼年初推出「Urban Exploration春夏21系列」後，近日再發表秋冬系列，帶領大家游走於城市與大自然之間。

男裝系列名為Urban Sprawl「城市蔓延」，以「攀援植物」為創作靈感，以卡其色與咖啡色為主打色系。全系列設有多個單品，包括Fleece Full Zip抓絨外套、LS Shirt防風長衫襯衫、Knit Pant全棉長褲等，當中防風外套注入防水透氣面料及寬鬆側口袋，兼具功能性與裝飾性。

與此同時，針對女士仲有Urban Elegance「城市優雅」系列， 結合戶外服飾的功能性與城市服的立體輪廓設計，以黑白間色、卡其色為主色調。單品包括採用了自家開發防水速乾科技面料的Dryvent Jacket長款防風外套、內藏高蓬鬆度鵝絨物料的Down Jacket雙面羽絨外套，以及雙色一片式半身裙等等，方便不同場景Mix & Match。全個Urban Exploration秋冬系列將於本月陸續上架。

同場加映︰電競機能包

提到機能Item，除了衫褲，仲有機能包。最近ASUS踩過界推出ROG SLASH系列，當中包括郵差袋、小型單肩袋、多用途拉繩袋，全系列融合了靛藍、桃紅的PANTONE色，以及程式編碼元素，醒目又有Cyperpunk Feel！