就快26歲生日　Jeremy@MIRROR開擇偶條件

人氣男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）出席品牌在尖沙咀舉行的活動，明日（8日）是他26歲生日，大批Unicorn（粉絲䁥稱）粉絲到場為他唱生日歌提早慶生，粉絲自度生日歌：「Happy Birthday Jeremy，李駿傑，25+1，生日快樂。」令Jeremy十分感動。他表示正日生日在工作中度過，覺得生日有工開幾開心。問到其他隊友有何表示？他說：「我諗蛋糕仔都有嘅，期待有蛋糕。（粉絲為你炮製相展好感動？）上年粉絲買咗巴士燈箱已經好感動，今年多咗好多唔同途徑，義賣、做慈善和落廣告牌幫我慶祝生日，好誇張，係好開心，多謝粉絲支持。」本身Jeremy支持領養，其愛貓「Nana」也是領養回來，故他的粉絲特別將義賣所得嘅6位數善款捐去毛孩機構，他大讚有心思：「好驚喜，多謝佢哋咁愛毛孩。」隨後又自爆昨日（6日）秘密去相展打卡，給粉絲送驚喜。他感謝粉絲喜歡他，花心機和時間為了令他開心，會做得更好報答粉絲的愛。

工作方面，透露正為10月的MiRROR新歌作準備。生日願望希望疫情快點過去，因為好想去旅行，現時單身的他，問到是否想拍拖？他說：「睇緣分，不過成日宅喺屋企，好難有機會識到其他人，睇緣分。（擇偶條件？）笑得靚，要鍾意Nana，唔抗拒圈中人，有時認識時未必知佢身份，遇到一個人已經好好，隨緣啦！依家主要想專注事業上。」