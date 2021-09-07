悼念法國一代巨星　尚保羅貝蒙多曾來港拍戲？

法國一代影壇男星尚保羅貝蒙多（Jean-Paul Belmondo）昨日於法國巴黎住所離世，享年88歲。他從影超過60年，主演的電影多達90部。其中包括1965年來港拍攝的喜劇《烏龍王大鬧香港》（Les Tribulations d'Un Chinois en Chine ）！

影片當年在香港多個景點包括旺角山東街、中環、香港仔太白海鮮舫（亦即後來的珍寶海鮮坊）、西環文武廟等地實景拍攝。片中尚保羅與女主角亦即當時他的女友烏蘇拉安德絲穿越香港多個地點拍攝，其中他們更穿起粵劇的服飾來搞笑。影片改編自同名小說，故事講述尚保羅飾演的百萬富翁因厭世而企圖自殺但失敗，他決定到香港尋求解決他的抑鬱症問題。影片當年在法國上映大受歡迎，成為當年本土最賣座票房第10位。

提起尚保羅，不得不提他與另一法國巨星阿倫狄龍（Alain Delon）合演的經典黑幫片《江湖龍虎鬥》（Borsalino），當年影片在港上映時大受歡迎。後來更被TVB參考拍成經典劇集《上海灘》，周潤發的許文強一原型正是來自《江》片中的阿倫狄龍。