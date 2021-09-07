印菜Fine Dining　精緻好滋味

印度菜給人的印象，大部分是咖喱、烤餅、烤肉等，滿滿都是醬汁和香料。在香港這個飲食之都，除了平民小店，有印度餐廳甚至得到米芝蓮星星，證明高質的印度菜在港有市場，近日有高級印度餐館推出新菜式，造型精緻又好吃，讓大家充分感受到印菜好滋味。

遷址轉新菜

歷史悠久的印度餐廳數目不算多，開業差不多20年的Bombay Dreams是其一，早前它在中環換舖重新開設，用餐區以印度王宮作設計藍本，裝潢精細，同時間推出多款新菜。雜錦香料醃製三文魚選用傳統的Garam Masala、孜然、薑及大蒜等醃三文魚再煎熟，油香肉嫩。加蔬菜慢煮的羊肚菌，菇香清新。另外還有鮮味的香烤原條鯧魚、香甜紅鯛魚咖喱、肉嫩的慢煮鮮羊肉和惹味的烤大蝦等，除配雞尾酒或葡萄酒，還可以選擇印度的威士忌拼配，別有一番風味。

全羊肉咖喱餐

印度最出名的咖喱，每個地區煮法和用料都不同，富自家風味，尖沙咀印度餐廳CHAAT於每個月的第一及第二個星期五推出咖喱主題午餐，當中會包含6個印度地區的羊肉咖喱，客人先以大樹菠蘿魚打開序幕，然後開始品嘗第一道克什米爾菜咖喱 Rogan Josh Lamb Curry，紅色的咖喱配上軟滑羊肉，相當開胃。之後就是來自比哈爾邦西查姆帕蘭縣的Champaran Mutton Curry，羊肉嫩得入口即溶。其後還有來自孟加拉、拉賈斯坦邦、喀拉拉邦莫普拉族和波斯的傳統羊肉咖喱，餐點還配有印度米飯、原味印度烤餅、蒜香印度烤餅、乳酪醬和洋葱，而且還有3杯葡萄酒搭配，客人即時可體驗印度各地的咖喱文化。