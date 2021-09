影帝梁朝偉有份出演嘅漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)最近終於上畫,引起全球影迷關注!香港開畫4日票房已衝破1,800萬。而美國4日票房就大收8,350萬美元(約6億5,130萬港元),成功登上票房榜首。而同樣有荷里活電影《回憶潛行》(Reminiscence)正上映嘅吳彥祖(Daniel)就帶咗8歲女吳斐然(Raven)入場支持,惜英雄重英雄!

佢睇完大讚電影:「What a great film!(多麼棒的電影)」,好喜歡見到一啲香港前輩級演員梁朝偉、楊紫瓊及元華同新晉演劉思慕及Awkwafina一齊拍戲,好開心同女兒分享呢個觀看經驗,畀佢見到好似佢哋咁成長嘅人喺螢幕上出現。Daniel又影低偉仔Poster,從倒影中見到佢同囡囡,之後佢哋仲去咗睇《尚氣》嘅Figure添,唔知有冇收穫呢?