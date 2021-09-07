Defender V8 Bond Edition　全球限量300輛

穿上一身黑衣Defender V8 Bond Edition如電影中的Defender一樣 ，車身多處採用強化的 Extended Black Pack 套件。

原定於去年4月公演的最新一齣007電影《007：生死有時》(No Time To Die)，在全球疫情影響下，幾度推遲上畫。最近傳來好消息，確認將在本月底正式上映，開心的不止影迷，還有一班Defender迷，事關擁有出眾越野性能的新世代Defender也有份參演。

為慶祝和紀念新世代Defender有份傾力演出的007電影即將在大銀幕上映，Land Rover 的SV Bespoke團隊特別推出全球限量300輛的Defender V8 Bond Edition，車上處處展現其限量專屬身份。車型方面可選90短軸3門或110長軸5門，並沿用現行Defender的動力規格，不同的是車上的懸掛及傳動系統均經過SV Bespoke團隊專屬性能調校，並標準配備 Electronic Active Rear Differential 電子主動式後限滑差速器，帶來更動態化的底盤操控。