妮歌嬲爆掃場脾氣大？練樂儀目擊：一出現好有氣勢

藝人練樂儀日前於社交平台，自爆有份參演由奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演、來港拍攝的劇集《Expats》，今日（7日）她出席活動時受訪表示已完成拍攝，但竟大嘆好可惜，因為原定6日的拍攝期撞了其他工作無法連戲，最後縮短得2日，而問到有關角色、內容、片酬等問題，自認簽了保密協議的她一率封口。

她自言是Nicole Kidman的Fans，是次接拍劇集可謂一圓親見偶像心願，問到可有集郵？她指拍攝時要沒收電話：「驚我哋會偷影，同埋都唔會埋到身，離遠睇都開心。」講到影后飽受輿論困擾、接受不了香港的拍攝模式、兼同導演出現分歧嬲爆掃場，壓力爆煲請假閃逃，問到練樂儀可覺得偶像脾氣大？她表示：「佢一出現就好有氣勢，壓得住成個場，全場亦好嚴肅，大家好少嬉皮笑臉。」

另外，她又透露正拍攝《掃毒3》，飾演影帝郭富城的夜場女伴，續心心眼說在一場打鬥戲中有幸撓實城城隻手閃避：「最重要係呢幕！（着得好Sexy？）都要，之後仲會同古天樂、劉青雲同林雪有對手戲。」最近合作粒粒都是電影天王巨星，問到是否主力向電影發展？她說希望成為全能藝人，閒時都會唱歌，還有繼續做白衣天使，到私家醫院做看護、或做私人看護。