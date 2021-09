藝人黎芷珊的愛貓Chi Chi早前離世,近日她為貓貓舉行告別禮,並於社交網上載見貓貓最後一面的照片,又留言:「上星期的今日你離開了!親眼看着你離去,太心痛!沒有你在我身邊的日子實在太難過!I miss you so much Chi Chi boy!18年前我們一起帶你返屋企,如今一起送別你,都算是完滿了!這些年來,多謝你陪伴我度過了開心同唔開心的日子,相信你依家應該去咗一個好好嘅地方,健健康康開開心心地生活!I will always love you my Chi Chi boy!」

其實貓貓是黎芷珊與舊愛張達倫拍拖同居時共同撫養,分手後黎芷珊繼續照顧愛貓,而張達倫亦有到場送別Chi Chi,又在社交網發文:「幸福的18年,吱吱BB永遠都喺我哋心裏!美好的開始,完滿的結束。吱吱BB去彩虹橋玩啦,Love you。」