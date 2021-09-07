向周星馳索投資分成敗訴　于文鳳上訴遭即時駁回

藝人周星馳的前女友于文鳳，在2012年入稟高院，向周星馳追討山頂豪宅「天比高」等物業投資之分成，要求金額達8000萬港元。案件去年底在高院原訟庭審訊，法官裁定于所指與周星馳的投資協議，她「賺錢有得分，蝕錢不上身」，以商業協議標準衡量並不合理，因此裁定周是因于是其女友，才會表示在投資賺錢後分錢給于。兩人並非締結具法律效力的合約，因此判于敗訴。于不服裁決並向上訴庭提上訴，上訴庭3位法官今天（7日）開庭聆訊後，即時駁回于的上訴，並下令于需支付周星馳一方訟費。上訴庭會押後頒發書面判詞，解釋裁決原因。

于文鳳和周星馳今天都沒有親自到法院。由於上訴庭表示雙方已呈交書面陳詞，毋須雙方在庭上覆述具體上訴理據，故庭上雙方只就法官提出的個別提問作回應。據了解，于文鳳一方就原審法官的多項事實裁斷提出上訴。

于文鳳的代表大律師今天在庭上重申，于與周的口頭協議，於法律上有效力。而當年周星馳確向于文鳳承諾會贈予她物業的10%分成，即使原審法官裁定「天比高」是周用作自住而非投資，但于多年來運用專業知識替周處理物業投資，即使沒有出售物業，無論如何周都應該將物業升值後的10%分成贈予于。